Самый быстрый человек планеты Усэйн Болт стал отцом близнецов – Грома и Святого Льва

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт во второй раз стал отцом. Чуть больше года назад его любимая Кейси Беннетт подарила ему дочь Олимпию, а в июне у пары родились мальчики близнецы.
Болт опубликовал совместное фото с женой и годовалой дочкой Олимпией и новорожденными сыновьями. Пара назвала их Гром и Святой Лев.
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На данный момент неизвестно, когда именно родились братья Гром и Святой Лев, ведь после появления на свет первенца пары Болт-Беннетт они 2 месяца тщательно скрывали ее имя.
Что известно о Болта?
- Болт – восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира (рекорд в истории этих соревнований среди мужчин). За время выступлений установил восемь мировых рекордов. На текущий момент – обладатель мировых рекордов в беге на 100 метров – 9,58 с; и 200 метров – 19,19 с, а также в эстафете 4×100 метров в составе сборной Ямайки – 36,84 сек.
- Он единственный спортсмен, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд (Пекин-2008, Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро 2016).