Болт опублікував спільну фото з дружиною та однорічною донькою Олімпією і новонародженими синами. Пара назвала їх Грім і Святий Лев.

До слова FAVBET продовжує розіграш 21 авто

На даний момент невідомо, коли саме народилися брати Грім і Святий Лев, адже після появи на світ первістка пари Болт-Беннетт вони 2 місяці ретельно приховували її ім'я.

Що відомо про Болта?