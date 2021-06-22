Болт опублікував спільну фото з дружиною та однорічною донькою Олімпією і новонародженими синами. Пара назвала їх Грім і Святий Лев.
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На даний момент невідомо, коли саме народилися брати Грім і Святий Лев, адже після появи на світ первістка пари Болт-Беннетт вони 2 місяці ретельно приховували її ім'я.
Що відомо про Болта?
- Болт – восьмикратний олімпійський чемпіон і 11-кратний чемпіон світу (рекорд в історії цих змагань серед чоловіків). За час виступів встановив вісім світових рекордів. На поточний момент – володар світових рекордів у бігу на 100 метрів – 9,58 с; і 200 метрів – 19,19 с, а також в естафеті 4×100 метрів у складі збірної Ямайки – 36,84 с.
- Він є єдиним спортсменом, якому вдалося виграти спринтерські дистанції 100 і 200 метрів на трьох Олімпіадах поспіль (Пекін-2008, Лондон-2012 і Ріо-де-Жанейро 2016).