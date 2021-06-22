Болт опубликовал совместное фото с женой и годовалой дочкой Олимпией и новорожденными сыновьями. Пара назвала их Гром и Святой Лев.

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На данный момент неизвестно, когда именно родились братья Гром и Святой Лев, ведь после появления на свет первенца пары Болт-Беннетт они 2 месяца тщательно скрывали ее имя.

Что известно о Болта?