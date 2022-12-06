Это’О снова в центре внимания: экс-футболист напал на фаната после матча ЧМ – видео инцидента

Президент федерации футбола Камеруна Самуэль Это'О после матча между Бразилией и Южной Кореей попал в очередной скандал. На этот раз он решил избить фаната.

Самуэль решил провести свой вечер с футболом, посетив матч сборных Бразилии и Южной Кореи в рамках 1/8 чемпионата мира, но впоследствии настроение Это'О что-то или кто-то испортил.

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Досадная ситуация

Выйдя со стадиона, Самуэль охотно фотографировался со всеми желающими. Группа фанатов некоторое время сопровождала Это'О, но он с благими намерениями выполнял их просьбы.

Но вот улыбку с лица бывшего футболиста снял мужчина, который подошел к нему с камерой и, возможно, сказал лишнего. Самуэль моментально переключился на «незваного фаната» и начал его преследовать, чтобы устроить физическую расправу.

Болельщики до последнего пытались сдержать разъяренного Это'О, но тот добился своего. Ударом ногой он повалил своего обидчика на землю, после чего фанаты окончательно смогли убрать Самуэля с места событий.

Видео инцидента:

ранее Это'О получил 22 месяца условного тюремного срока за неуплату налогов в Испании. Также перед началом ЧМ он устроил торги за право поставлять форму Камеруна на турнир.