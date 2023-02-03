Самолет с футболистами был вынужден совершить экстренную посадку из-за мячей на борту

Футболисты шведского Гетеборга не смогли с первой попытки добраться до испанского Аликанте. Самолет, в котором они летели, был вынужден совершить экстренную посадку.

Футбольный клуб Гетеборг отправился на предсезонные сборы в Испанию. Около 30 человек летели прямым рейсом авиакомпании Norwegian. Но через 30 минут после вылета из Гетеборга, капитан самолета объявил, что они вынуждены совершить экстренную посадку.

Достойно внимания Одним из фигурантов дела "пьяных вечеринок" в Киеве оказался бывший футболист

"У меня странное объявление. Нам стало известно, что у нас на борту около 30 надутых мячей. Из-за риска, что они могут взорваться, нам нужно остановиться в Копенгагене", – заявил пилот самолета через громкоговоритель.

Он также отметил, что после приземления воздух из мячей нужно будет выпустить, чтобы они смогли продолжить полет. Следовательно, вынужденная остановка тоже займет определенное время.

Приземлились они в аэропорту Копенгагена.

Однако оказалось, что тревога была "ложной". Мячи действительно были без воздуха. Хотя казались, что они накачаны.

Вместо того, чтобы прибыть в Аликанте в 13:55, самолет там приземлился в 15:40.

На этом проблемы у футболистов Гетеборга не закончились. Уже по прилету во время поездки в гостиницу в автобусе, в котором ехала команда, взорвалась одна из шин.