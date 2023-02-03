Футбольний клуб Гетеборг відправився на передсезонні збори до Іспанії. Близько 30 осіб летіли прямим рейсом авіакомпанії Norwegian. Але через 30 хвилин після вильоту з Гетеборга, капітан літака оголосив, що вони змушені зробити екстрену посадку.

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"У мене дивне оголошення. Нам стало відомо, що у нас на борту близько 30 надутих м'ячів. Через ризик, що вони можуть вибухнути, нам потрібно зупинитися в Копенгагені", – заявив пілот літака через гучномовець.

Він також відзначив, що після приземлення повітря з м'ячів слід буде випустити, щоб вони змогли продовжити політ. Відтак вимушена зупинка теж займе певний час.

Приземлилися вони в аеропорті Копенгагена.

Однак виявилося, що тривога була "хибною". М'ячі насправді були без повітря. Хоча візуально здавалися, що вони накачані.

Тож замість того, щоб прибути до Аліканте о 13:55, літак там приземлився аж о 15:40.

Та на цьому проблеми у футболістів Гетеборга не закінчилися. Вже по прильоту, під час поїздки до готелю в автобусі, в якому їхала команда, вибухнула одна із шин.