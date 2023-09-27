Бывшая звезда мирового футбола Самюэль Это'О не слишком переживает о войне в Украине. Подтверждением тому станет его визит в столицу страны-террориста.

12 октября в Москве состоится товарищеский матч между сборными России и Камеруном. Президент Федерации футбола Камеруна (ФФК) Самюэль Это'О планирует посетить этот поединок, сообщает 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

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Скандальный форвард выбрал деньги, а не честь

Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ФФК Блез Джунан.

Самюэль Это'О посетит товарищеский матч нашей команды в Москве. Господин президент будет рад вернуться в Россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не правда ли, ха-ха? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах,

– цитируют слова Джунана российские СМИ.

Напомним, что 5 августа легендарный африканский форвард принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine, организованном Шевченко и Зинченко в Лондоне. В начале поединка участники события почтили память всех жертв российской агрессии. Все собранные деньги пошли на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, разрушенного российскими террористами. Однако вся эта информация прошла мимо ушей Это'О.

Очевидно, что деньги, которые пообещали в России за матч со сборной Камеруна, важнее моральных принципов. Хотя, возможно, надеяться на какие-то принципы в случае с Это'О это несовместимые вещи.

Камерунский нападающий постоянно испытывал проблемы с законом. Скандалы сопровождали его игровую карьеру. Так что вообще было странно видеть Это'О среди участников матча Game4Ukraine. По всей вероятности, громкое имя экс-звезды Барселоны, Интера, Челси и ряда других европейских клубов, заставило организаторов матча в поддержку Украины закрыть глаза на зашквары форварда.