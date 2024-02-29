"Контракт подписан": легенда египетского футбола сделал громкое заявление о будущем Салаха

Ливерпуль проводит успешный сезон-2023/2024, выиграв уже один трофей и продолжая борьбу за титулы сразу на нескольких футбольных фронтах. Большой вклад в такие выступления и результаты команды Юргена Клоппа делает один из лидеров команды Мохаммед Салах.

Правый вингер мерсисайдцев с июля 2017 года выступает за Ливерпуль, в котором он стал настоящей легендой клуба. Сезон-2023/2024 может стать последним для египтянина в составе "красных".

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Салах будет поднимать уровень футбола в экзотическом чемпионате

Такой информацией поделился легендарный форвард сборной Египта Мидо. В своих соцсетях он сообщил, что звездный игрок Ливерпуля покинет свою нынешнюю команду уже в летнее трансферное окно.

Он не уточнил, в каком именно клубе будет играть 31-летний Мохаммед Салах, однако назвал страну, заявив, что соглашение уже подписано.

Мохаммед Салах будет играть в Саудовской Аравии в следующем сезоне. Контракт уже подписан,

– написал Мидо.

Напомним, что ранее активный интерес к капитану сборной Египта проявляли саудовские Аль-Иттихад и Аль-Хиляль, главными звездами которых являются Карим Бензема и Неймар соответственно.

. Контракт Мохаммеда Салаха с Ливерпулем рассчитан до 30 июня 2025 года. По версии Transfermarkt , его трансферная стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Мохаммед Салах провел за мерсисайдцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 10 результативных передач. На даный момент он продолжает восстанавливаться от травмы, из-за которой пропустил 3 последних поединка Ливерпуля.

Следующий матч "красные" сыграют на выезде против Ноттингема Форрест 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 17:00.