Эпический фейл Куртуа позволил Салаху стать лучшим бомбардиром в истории Ливерпуля в еврокубках
Источник:WhoScored
Ливерпуль по всем фактам проиграл Реалу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мохаммед Салах стал автором одного из двух глав "мерсисайдцев", но переписал сразу несколько рекордов.
Египетский правый вингер Ливерпуля воспользовался ляпом голкипера Реала Тибо Куртуа и отправил мяч уже в пустые ворота. Однако даже такой подарок бельгийскому вратарю не принес хозяевам победы. Реал одолел "мерсисайдцев" 2:5.
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Сразу несколько переписанных рекордов
Однако этот курьезный гол Салаха позволил ему переписать историю сразу нескольких показателей в еврокубках. Мохаммед забил свой 42-й гол Ливерпуля в еврокубках. Салах стал самым лучшим бомбардиром в истории английского гранда.
Всего в составе Ливерпуля и бывших клубах Салах набил в Лиге чемпионов 44 мяча. Египтянин повторил рекорд среди африканских футболистов, которые больше всего забивали в ЛЧ. Звездный игрок английского клуба сравнялся по этому результативному показателю с бывшим нападающим Челси Дидье Дрогба.
Мохаммеду понадобилось для этого 78 матчей. Зато Дрогба забил столько же голов за 92 поединка.
Но и на этом не все. Гол в воротах Куртуа разрешил Салаху стать первым футболистом, который забивал и ассистировал в восьми матчах за Ливерпуль в истории Лиги чемпионов. Мохаммед отдал голевую передачу во взятии ворот Реала от Нуньеса, элегантно отличившегося пяткой. Для египетского вингера этот ассист стал 13-м в футболке Ливерпуля в ЛЧ. Теперь это новый клубный рекорд.
К сожалению для фанатов Ливерпуля, все эти рекорды не увеличивают шансы "мерсисайдцев" перед ответным матчем против "сливочных".К слову. Всего в еврокубках наколотил за свою карьеру 53 гола в 119 матчах. Также в активе Салаха 25 ассистов и 5 желтых карточек.
Уже 15 марта у Салах будет шанс еще улучшить свою статистику в Лиге чемпионов, когда Ливерпуль сыграет на выезде против мадридского соперника. Этот поединок может поставить точку в выступлениях команды Юргена Клоппа в еврокубках в текущем сезоне.
Что известно о Мохаммеде Салахе
- Начинал свою карьеру в Аль-Мокавлуне. В 2012 году перебрался в швейцарский Базель, где сыграл два года.
- В 2014-м подписал контракт с Челси, но уже зимой 2015-го ушел в аренду у Фиорентина.
- Впоследствии в карьере Салаха была аренда в другой итальянский клуб – Рома, куда в 2016 году перебрался в качестве уже полноценного футболиста "волков".
- Летом 2017 стал футболистом Ливерпуля.
- Всего в футболке "мерсисайдцев" успел уже провести 288 матчей, в которых наколотил 175 мячей и сделал 72 результативных передачи.
- В текущем сезоне Салах отыграл 34 поединка, в которых забил 19 голов и отдал 9 ассистов.