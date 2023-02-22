Эпический фейл Куртуа позволил Салаху стать лучшим бомбардиром в истории Ливерпуля в еврокубках

Ливерпуль по всем фактам проиграл Реалу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мохаммед Салах стал автором одного из двух глав "мерсисайдцев", но переписал сразу несколько рекордов.

Египетский правый вингер Ливерпуля воспользовался ляпом голкипера Реала Тибо Куртуа и отправил мяч уже в пустые ворота. Однако даже такой подарок бельгийскому вратарю не принес хозяевам победы. Реал одолел "мерсисайдцев" 2:5.

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Сразу несколько переписанных рекордов

Однако этот курьезный гол Салаха позволил ему переписать историю сразу нескольких показателей в еврокубках. Мохаммед забил свой 42-й гол Ливерпуля в еврокубках. Салах стал самым лучшим бомбардиром в истории английского гранда.

Всего в составе Ливерпуля и бывших клубах Салах набил в Лиге чемпионов 44 мяча. Египтянин повторил рекорд среди африканских футболистов, которые больше всего забивали в ЛЧ. Звездный игрок английского клуба сравнялся по этому результативному показателю с бывшим нападающим Челси Дидье Дрогба.

Мохаммеду понадобилось для этого 78 матчей. Зато Дрогба забил столько же голов за 92 поединка.

Но и на этом не все. Гол в воротах Куртуа разрешил Салаху стать первым футболистом, который забивал и ассистировал в восьми матчах за Ливерпуль в истории Лиги чемпионов. Мохаммед отдал голевую передачу во взятии ворот Реала от Нуньеса, элегантно отличившегося пяткой. Для египетского вингера этот ассист стал 13-м в футболке Ливерпуля в ЛЧ. Теперь это новый клубный рекорд.

К сожалению для фанатов Ливерпуля, все эти рекорды не увеличивают шансы "мерсисайдцев" перед ответным матчем против "сливочных".

Всего в еврокубках наколотил за свою карьеру 53 гола в 119 матчах. Также в активе Салаха 25 ассистов и 5 желтых карточек.

Уже 15 марта у Салах будет шанс еще улучшить свою статистику в Лиге чемпионов, когда Ливерпуль сыграет на выезде против мадридского соперника. Этот поединок может поставить точку в выступлениях команды Юргена Клоппа в еврокубках в текущем сезоне.

Что известно о Мохаммеде Салахе