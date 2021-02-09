Сборная Украины по футболу готовится к старту на Чемпионате Европы. Накануне турнира официальный сайт УЕФА решил назвать ключевых игроков "сине-желтых".

В УЕФА рекомендуют обратить внимание на Андрея Ярмоленко и Руслана Малиновского, которых назвали ключевыми игроками в сборной Украины.

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Андрей Ярмоленко (92 матча, 38 голов) . Лучший бомбардир среди действующих футболистов сборной Украины. За всю историю только у Андрея Шевченко больше голов за "сине-желтых" – 48. Ярмоленко остается ведущим атакующим исполнителем команды, несмотря на дефицит игровой практики в Вест Хэме.

. Лучший бомбардир среди действующих футболистов сборной Украины. За всю историю только у Андрея Шевченко больше голов за "сине-желтых" – 48. Ярмоленко остается ведущим атакующим исполнителем команды, несмотря на дефицит игровой практики в Вест Хэме. Руслан Малиновский (32 матча, 6 голов). Благодаря великолепной культуре паса и умению держать мяч, создавать пространство и двигаться между линиями, не говоря уже об убойном ударе с левой – разносторонний полузащитник Аталанты имеет большое влияние на игру сборной Украины.

В то же время там вспомнили и выступления сборной Украины на чемпионатах Европы. В 2012 году наша команда попала туда как хозяин турнира, а в 2016 году – пробившись через стыковые матчи. Правда, на самих соревнованиях нам удалось выиграть лишь один матч – дебютную игру против шведов, в которой Андрей Шевченко оформил дубль. После этого в 2012 году были поражения французам и англичанам.

Проиграли мы три матча и в 2016 году – Германии, Северной Ирландии и Польши. Выступление на Евро-2016 было довольно позорным, ведь наша команда не просто проиграла три матча, но и не забила ни одного мяча.

На Евро-2020 наша сборная сыграет против Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.