"Не сторонник войны": футболист, арестованный за поддержку Израиля, объяснил свой поступок

В воскресенье, 14 января, состоялся матч чемпионата Турции Антальяспор – Трабзонспор (1:1). После его завершения произошел громкий скандал из-за празднования гола, автором которого стал полузащитник хозяев Сагив Эхезкель.

Израильский футболист сравнял счет в середине второго тайма, после чего показал на камеру повязку, на которой было написано "100 дней. 7 октября". Таким образом, он напомнил всем о войне в родной стране и поддержал своих земляков.

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Имел только добрые намерения

Из-за этого его арестовали, а местная прокуратура инициировала расследование по делу о "публичном разжигании вражды и ненависти". Футболисту грозит большой штраф, а в худшем случае – лишение свободы.

Игрок дал свой первый комментарий и объяснил свою позицию. Он заявил, что не хотел никого спровоцировать, а только призывал прекратить войну.

Я не делал никаких шагов, чтобы спровоцировать кого-то. Я не сторонник войны. В конце концов есть израильские солдаты, которых захватили в плен в Газе. Я хочу, чтобы кончилась война. Вот почему я показал эту надпись. Я – человек, не имеющий отношения к политике. Я никогда не делал ничего, связанного с политикой, когда приехал. Я хотел призвать к окончанию войны,

– сказал Ехезкель.

Отметим, что клуб также не поддержал футболиста и исключил его из состава, обвинив в неуважении к стране.

. Сагив Эхезкель играет за Антальяспор с сентября 2023 года. С того момента он сыграл 13 матчей за турецкий клуб, в которых забил 6 голов и отдал 2 ассиста. Он является вторым лучшим бомбардиром команды в сезоне.

Антальяспор занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Турции. Свой следующий поединок он проведет 21 января против Коньяспора, возможность участия в матче израильского футболиста почти на 100 процентов исключена.