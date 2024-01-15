Ізраїльський футболіст зрівняв рахунок у середині другого тайму, після чого показав на камеру повʼязку, на якій було написано "100 днів. 7 жовтня". У такий спосіб він нагадав усім про війну в рідній країні та підтримав своїх земляків.

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Мав лише добрі наміри

Через цей вчинок його заарештували, а місцева прокуратура ініціювала розслідування у справі про "публічне розпалювання ворожнечі та ненависті". Футболісту загрожує великий штраф, а в гіршому випадку – позбавлення волі.

Гравець дав свій перший коментар та пояснив свою позицію. Він заявив, що не хотів нікого спровокувати, а лише закликав припинити війну.

Я не робив жодних кроків, щоб когось спровокувати. Я не прибічник війни. Зрештою, є ізраїльські солдати, яких захопили в полон в Газі. Я хочу, щоб закінчилася війна. Ось чому я показав цей напис. Я – людина, яка не має відношення до політики. Я ніколи не робив нічого, пов'язаного з політикою, відколи приїхав. Я хотів закликати до закінчення війни,

– сказав Єхезкель.

Зазначимо, що клуб також не підтримав футболіста та виключив його зі складу, звинувативши у неповазі до країни.

Довідка. Сагів Ехезкель грає за Антальяспор з вересня 2023 року. З того моменту він зіграв 13 матчів за турецький клуб, у яких забив 6 голів та віддав 2 асисти. Він є другим найкращим бомбардиром команди в сезоні.

Наразі Антальяспор посідає сьоме місце у турнірній таблиці чемпіонату Туреччини. Свій наступний поєдинок він проведе 21 січня проти Коньяспора, можливість участі в матчі ізраїльського футболіста майже на 100 відсотків виключена.