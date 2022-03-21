Сачко стал первой ракеткой Украины, Джокович снова возглавил мировой рейтинг

В понедельник, 21 марта, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обнародовала обновленный рейтинг организации.

Первой ракеткой Украины стал Виталий Сачко – впервые в карьере. Он находится на 222-й позиции в рейтинге.

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В свою очередь второй ракеткой Украины теперь стал Илья Марченко, опустившийся на 252-е место. На 240-й позиции находится Сергей Стаховский, завершивший профессиональную карьеру.

Изменения в мировом рейтинге

В тройке лидеров произошли изменения – серб Новак Джокович снова вернулся на первую строчку рейтинга, обойдя россиянина Данила Медведева. В тройку вернулся Рафаэль Надаль благодаря тому, что пробился в финал турнира в Индиан-Уэллсе. Испанец потеснил с этой позиции Александра Зверева из Германии.

Также стоит ответить американца Тейлора Фрица, который с 20-го места поднялся на 8-е благодаря победе над Надалем в финале Индиан-Уэллса.

Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербия) – 8465

2. Даниил Медведев (Россия) – 8445

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 7 715

4. Александер Зверев (Германия) – 7025

5. Стефанос Циципас (Греция) – 6055

…

222. Виталий Сачко (Украина) – 250

240. Сергей Стаховский (Украина) – 230

252. Илья Марченко (Украина) – 207

388. Алексей Крутых (Украина) – 104

425. Георгий Кравченко (Украина) – 91