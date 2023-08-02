Мыл после этого руки: Сабо вспомнил встречу с Путиным после матча против России

В 1999 году состоялся исторический матч между Россией и Украиной. Уже тогда было ясно, что это противостояние гораздо больше значит, чем просто футбольный матч.

Тогдашний главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо рассказал о событиях, происходивших вокруг матча нашей национальной команды против России в отборе к Евро-2000. Игра закончилась со счетом 1:1, что не позволило стране-террористке квалифицироваться в основную сетку турнира.

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Сабо: Если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его там

Опытный специалист вспомнил, как в их раздевалку заходил нынешний президент-диктатор Владимир Путин. Наставник и футбольный эксперт признался, что сделал после такой встречи.

Это был не футбол, а политика. На базу приезжали работники ЦК, накручивали, что не дай бог проиграть этот матч. Это было больше, чем футбол. Вот это падло Путин после матча зашел к нам в раздевалку, разговаривал со мной. Я после него мыл руку. Приходил с охраной. Если бы знал, чем все завершится, то прибил бы его там,

– сказал Сабо.

. Сборная Украины в своей истории сыграла всего два матча со сборной России. Это произошло в квалификации к Евро-2000. Тогда "сине-желтые" взяли 4 балла и оставили соперника за бортом соревнований, для выхода на чемпионат Европы России требовалась победа в последнем туре, но игра, о которой и вспоминает Сабо, закончилась со счетом 1:1. В это время украинской командой руководил Йожеф Йожефович. Дома наша сборная победила со счетом 3:2.