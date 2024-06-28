"Его завербовал КГБ": легенда Динамо разнес Орбана за антиукраинскую позицию, назвав проституткой

Во вторник, 25 июня, состоялась первая Межправительственная Конференция между Украиной и ЕС, которая ознаменовала начало фактических переговоров о членстве нашей страны в Европейском Союзе. Однако палки в колеса по евроинтеграции Украины традиционно ставит правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном.

Оно выставило Украине 11 условий, среди которых есть и территориальные претензии. А именно – признание Закарпатья традиционно венгерской территорией.

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Сабо сказал все, что думает об Орбане

На такую наглость отреагировал бывший главный тренер киевского Динамо и сборной Украины Йожеф Сабо. Он является этническим венгром и родился в Ужгороде, однако категорически не разделяет позицию Виктора Орбана, которого разнес за подыгрывание России.

"Это все х***я! Когда я родился, то Ужгород был территорией Чехословакии, а не Венгрии. С 1945 года Закарпатье – это Украина. Я хоть и не миллионер, но дача у меня до сих пор на Закарпатье. Отношение к венграм и украинцам там замечательное! В Ужгороде 99% за Украину, это я вам точно говорю! Там очень хорошие люди. Они разговаривают на украино-европейском языке.

Орбан делает антиукраинские заявления просто от безысходности. Еще раз повторюсь, Орбан – это подонок. Когда он учился в университете, его завербовал КГБ. На нем уже веревка висит. Если он что-то не то скажет или сделает, россияне его уберут. Все мы знаем, какими они методами действуют. Я не понимаю, почему ЕС не может устранить Орбана и послать его на три буквы", – сказал Сабо.

Бывший тренер также признался, что после критики в сторону Премьер-министра Венгрии он перестал получать звонки от местных журналистов. Сабо сделал громкое заявление об измене и не подбирал слов относительно Орбана:

Мне из Будапешта даже журналисты перестали звонить после того, как я обос*ал этого цыгана Орбана. Он предал свою страну, продался России и сейчас танцует под дудку Путина. Проститутка!

. Это уже не первый подобный спич Йожефа Сабо в адрес Виктора Орбана. Ранее он заявлял, что стыдится своих венгерских корней именно из-за этого политика и его антиукраинской позиции.

Напомним, что накануне Премьер-министр Венгрии назвал стремление НАТО к поражению России в Украине ошибкой и обвинил Альянс в содействии войне.