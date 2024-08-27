Речь идет о лидерах киевского Динамо – Николае Шапаренко и Владиславе Ванате. Йожеф Сабо заявил, что много разговоров о них "раздули из них больших звезд".

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Критика для динамовцев

По мнению бывшего тренера, какими они не являются.

Очень много разговоров о Шапаренко, но они раздуты. Журналисты слишком много делают ему комплиментов, называя его чуть ли не великим. Нет! Когда мы проигрываем, он ведет себя, как задавака. Распиаренный игрок,

– заявил Сабо.

Также серьезно досталось нападающему Динамо. Сабо назвал недостатки Ваната на футбольном поле. Экс-наставник не уверен, что в случае трансфера в другой клуб Владислав будет основным центральным форвардом.

"Ванат просто слабый. У него нет скорости и характеристик, которые нужны центральному нападающему. В последней игре с Зальцбургом он был просто никакой. Он не успевает, ему все надо делать быстрее. Ванат не может ни открыться нормально, ни ударить. Вряд ли его кто-то купит, а если и купят, то он будет сидеть на скамейке", – рассказал Сабо.

К слову. Йожеф Сабо трижды возглавлял киевское Динамо. Было это в период с 1994-го по 2007-й годы.

Напомним, что в новом сезоне-2024/2025 Ванат уже принял участие в 6-ти матчах Динамо, отметившись 2 голами и столькими же ассистами. По Шапаренко, то Николай сыграл в 7-ми играх – 2 результативных удара и 3 голевые передачи.