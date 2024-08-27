Мова йде про лідерів київського Динамо – Миколу Шапаренка та Владислава Ваната. Йожеф Сабо заявив, що багато розмов про них "роздули із них великих зірок".

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На думку колишнього тренера, якими вони не являються.

Дуже багато розмов про Шапаренка, але вони роздуті. Журналісти занадто багато роблять йому компліментів, називаючи його мало не великим. Ні! Коли ми програємо, він поводиться, як задавака. Розпіарений гравець,

– заявив Сабо.

Також серйозно дісталось нападнику Динамо. Сабо назвав недоліки Ваната на футбольному полі. Екснаставник не впевнений, що у випадку трансферу в інший клуб Владислав буде основним центральним форвардом.

"Ванат просто слабкий. У нього немає швидкості та характеристик, які потрібні центральному нападнику. В останній грі із Зальцбургом він був просто ніякий. Він не встигає, йому все треба робити швидше. Ванат не може ні відкритися нормально, ні вдарити. Навряд чи його хтось купить, а якщо і куплять, то він сидітиме на лавці", – розповів Сабо.

До слова. Йожеф Сабо тричі очолював київське Динамо. Було це у період із 1994-го по 2007-й роки.

Нагадаємо, що у новому сезоні-2024/2025 Ванат вже взяв участь у 6-ти матчах Динамо, відзначившись 2 голами та стількома ж асистами. Щодо Шапаренка, то Микола зіграв у 7-ми іграх – 2 результативні удари та 3 гольові передачі.