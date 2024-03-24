Фанатка Лукашенко во всей красе: Сабаленка послала судью н***й во время матча с Калининой - видео

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сенсационно обыграла фаворитку турнира в Майами Арину Сабаленко. "Нейтральная" вторая ракетка мира закатила истерику во время встречи.

В ночь на 24 марта украинка Ангелина Калинина по итогам трех сетов обыграла Арину Сабаленко из Беларуси. Теннисистки встречались в рамках 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Майами (США).

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Сабаленко снова попала в скандал

После поражения Сабаленко не сдержала эмоций и разбила свою ракетку, отомстив ей за отрицательный результат. Однако приступы истерики у фанатки Лукашенко были и во время матча.

В 4-м гейме третьего сета белоруска с отчаяния выбила мяч за пределы корта, за что получила справедливое замечание от судьи. В ответ Сабаленко продемонстрировала всю "красоту и величие" русского языка.

"В п***у бл**ь это все", – воскликнула Сабаленко.

"Предупреждение мисс Соболенко за выбитый мяч с корта", – заметила судья.

"Да иди ты н***й, бл**ь", – завершила спич белоруска.

Осторожно, нецензурная брань. Сабаленко послала судью во время матча: смотрите видео

Напомним, что ранее российский теннисист Андрей Рублев обругал судью, назвав его "дебилом". Тогда "нейтральному" спортсмену сразу же присудили поражение и оштрафовали на кругленькую сумму.

Ангелина Калинина в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Майами встретится с представительницей Казахстана Юлией Путивцевой.