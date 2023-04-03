К 86-й минуте преимуществом в счете владела Габала 1:2. Одна концовка поединка полностью перевернула ход встречи с ног на голову. Гол Джоя-Ленса Миккельса сделал счет 2:2, пишет 24 Канал.

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Гол украинца принес победу хозяевам

Уже в компенсированное время за дело взялся Алексей Кащук. Украинский вингер Сабаха воспользовался "пожаром" в штрафной соперника, удачно сыграл на добивании и снял паучка с дальней девятки ворот Габалы.

Порадоваться голу украинца у углового флажка прибежала вся команда. Кащук стал автором победного мяча. Сабах на волевых одолел Габалу 3:2. Алексей провел всю встречу.

Видео победного гола Кащука в ворота Габалы

22-летний правый вингер молодежной сборной Украины отметился 11-м результативным ударом в футболке Сабах в сезоне-2022/2023. Также в его активе 7 ассистов в 24-х сыгранных поединках во всех турнирах.

Нынешний клуб украинского вингера занимает вторую позицию после 28 туров Азербайджанской премьер-лиги. Сабах набрал уже 65 баллов, что на 9 очков меньше, чем у лидера турнирной таблицы Карабаха. Превосходство над третьим Нефтчи составляет 8 пунктов.