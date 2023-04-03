31-летний украинский легионер Фехервара вышел на футбольное поле во втором тайме. Евгений Макаренко заменил Палько Дардая, пишет 24 Канал.
Вот так Динамовец Беседин забил первый гол за почти 2 года: видео редкого момента
Принес команде ничью
На 69-й минуте украинец появился на поле, как уже на 79-й минуте отличился голом. Макаренко отозвался на верховую передачу с фланга и головой перевел мяч в сетку ворот Ференцвароша.
Евгений сравнил цифры на табло до 2:2.
Видео гола Макаренко в ворота Ференцвароша
Напомним, что уже на 7-й минуте Стопиро вывел Фехервар вперед 0:1. А по ходу второго тайма дубль от Кристиана Листеша перевернул все с ног на голову. Его два гола уже вывели Ференцварош в счете 2:1. Но украинец сделал счет снова ровным.
Этот результативный удар Макаренко стал последним в матче. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт поединка 2:2.
- Фехервар с 28 очками замыкает десятку клубов венгерского чемпионата.
- Ференцварош лидирует в Национальном венгерском чемпионате, имея в своем активе 51 балл.
Для украинского опорника этот гол стал вторым в футболке Фехервара в текущем сезоне и первым в Венгерском национальном чемпионате. Последний раз Евгений забивал еще 18 сентября 2022 года в первом круге Кубка Венгрии в ворота Керюлети.
Также в 15 сыгранных матчах во всех турнирах Макаренко отличился 2 асистами и заработал одну желтую карточку.