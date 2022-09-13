С украинским флагом: Усик показал свой дом под Киевом, захваченный россиянами

Поселок Ворзель в Киевской области с первых дней российского вторжения оказался под оккупацией. Там есть дом украинского боксера Александра Усика, который пострадал от захватчиков.

Когда оккупанты захватили Ворзель, Александра Усика и его семьи не было в Украине. Однако после начала полномасштабной войны боксер вернулся в Украину и вступил в ряды терробороны.

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В то время его дом в Ворзеле поначалу обстреляли российские военные. А впоследствии решили там обустроиться. И даже во дворе держали военную технику. По всей вероятности, среди этой техники был и танк. Россияне после себя оставили кавардак.

Уже после возвращения в Украину после боя с Энтони Джошуа, Усик рассказал, что произошло с его домом. Перед тем, как семья смогла снова туда вернуться, пришлось нанимать специалистов, которые проверили здание. Ведь российские оккупанты могли оставить взрывчатку в любом месте.

Что касается разрушений, то захватчики поломали все деревья на территории. А на заборе оставили буквы "v" и "z".

Все пришлось восстанавливать и ремонтировать.

13 сентября Усик показал, как сейчас смотрится его дом в Ворзеле. Само здание не выглядит поврежденным. Но на территории еще видны последствия пребывания россиян. А над воротами теперь висит украинский флаг.



Вход в дом Усика с украинским флагом / Фото instagram.com/usykaa



Территория после пребывания там российских оккупантов / Фото instagram.com/usykaa