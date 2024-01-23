Лидер группы "А" после первого этапа Первой лиги сезона 2023/2024 начал сбор в родном Львове. После чего планирует отправиться на заграничный сбор в Испанию. Но Карпаты до сих пор не получили разрешения на выезд за границу. Ведь пересекать границу можно только клубам, выступающим в первенстве.

Интересно Жена не выносит русский: молдавский эксфорвард Карпаты объяснил, почему изучает украинский

Маркевич надеется на здравый смысл власти

Главный тренер "львов" Мирон Маркевич рассказал о планах команды, которые они хотят воплотить на собрании. Также легендарный наставник признался, что на региональном уровне клуб получил полное доверие по вопросу заграничных сборов и участия на международном турнире в Испании. Зато с финальным решением медлит Министерство.

По словам 72-летнего специалиста, "зелено-белые" уже предоставили все необходимые документы, подтверждающие их участие в турнире. Мирон Богданович назвал клубы, с которыми могут сыграть его подопечные, если получат разрешение на пересечение границы. Этот список соперников приятно впечатляет.

В Испании должны сыграть с норвежским Согндалом, эстонской Левадией, клубами Ла Лиги – Валенсией и Вильярреалом. Более того, эти поединки будут транслироваться по телевидению и все заработанные средства Карпаты передадут ВСУ,

– заявил Маркевич-старший.

Маркевич: Как будто те ребята, которые играют в Первой лиге – не украинцы

Легенда украинского футбола не скрывает своего удивления от нерешительности Министерства, опирающегося на правило выезда за границу только клубов-участников УПЛ.

Как будто те ребята, которые играют в Первой лиге – не украинцы. Тем более что мы даем гарантии, что все футболисты Карпат вернутся на Родину. В конце концов, Карпаты, лидирующие в Первой лиге, сейчас успешно проходят аттестацию, необходимую для выступлений в Премьер-лиге,

– ответил тренер "львов".

Мирон Богданович добавил, что львовский клуб уже взял билеты на 9 февраля в Валенсию и даже забронировал для команды гостиницу. По его словам, у команды есть еще 3-4 дня, чтобы дать окончательный ответ организаторам турнира: приедут Карпаты или нет.

Маркевич надеется, что клуб из Льва получит положительный ответ от Министерства и "добро" на выезд за границу.

Напомним! В свое время Полесье, которое в сезоне 2023/2024, тоже выезжало на заграничный сбор, хотя играло еще в Первой лиге Украины. Однако участие на турнире позволило житомирскому клубу подготовиться в комфортных условиях.