С Довбиком в нападении: стартовые составы Украины и Шотландии на матч Лиги наций
Источник:УАФ
Сборные Украины и Шотландии огласили стартовые составы на матч Лиги наций. Игра в среду, 21 сентября, начнется в 21:45.
Сборная Украины перед матчем против Шотландии потеряла несколько игроков. Бущан, Соболь, Шапаренко и Зинченко не смогли приехать в сборную из-за травм. Повреждение и у Миколенко, но он прибыл. Может ведь сыграть в следующих матчах.
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Следовательно, в стартовом составе сборной Украины есть несколько изменений. Место в воротах занял Трубин. На позиции левого защитника вышел Михайличенко. А в центре защиты в паре с Матвиенко сыграет Бондарь. Справа – Караваев.
За полузащиту будут отвечать лидеры команд Степаненко и Малиновский, которым будет помогать Пихаленок.
Мудрик в этом матче выйдет слева в полузащите. А справа будет действовать капитан команды Ярмоленко. Единственным нападающим будет Довбык.
Стартовые составы команд на игру
- Украина: 1. Анатолий Трубин, 3. Богдан Михайличенко, 22. Николай Матвиенко, 2. Валерий Бондарь, 21. Александр Караваев, 6. Тарас Степаненко, 10. Михаил Мудрик, 8. Руслан Малиновский, 17. Александр Пихаленок, 7. Андрей Ярмоленко, 11. Артём Довбык.
Запасные: 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 9. Роман Яремчук, 12. Андрей Лунин, 13. Тарас Качараба, 14. Даниил Игнатенко, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 18. Александр Тимчик, 19. Виктор Коваленко, 20. Александр Зубков, 23. Дмитрий Ризник.
- Шотландия: 1. Крейг Гордон, 2. Натан Паттерсон, 4. Скотт МакТоминей, 6. Киран Тирни, 7. Джон МакГинн, 8. Каллум МакГрегор, 10. Че Адамс, 11. Райан Кристи, 13. Джек Гендри, 15. Скотт МакКенна, 15. Стюарт Армстронг
Запасные: 3. Грег Тейлор, 5. Райан Портеус, 9. Линдон Дайкс, 12. Лиам Келли, 14. Билли Гилмор, 16. Энтони Ролстон, 19. Райан Фрейзер, 20. Райан Джек, 21. Робби МакКрори, 22. Аарон Гики, 23. Кенни МакЛин