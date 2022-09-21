С Довбиком в нападении: стартовые составы Украины и Шотландии на матч Лиги наций

Сборные Украины и Шотландии огласили стартовые составы на матч Лиги наций. Игра в среду, 21 сентября, начнется в 21:45.

Сборная Украины перед матчем против Шотландии потеряла несколько игроков. Бущан, Соболь, Шапаренко и Зинченко не смогли приехать в сборную из-за травм. Повреждение и у Миколенко, но он прибыл. Может ведь сыграть в следующих матчах.

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Следовательно, в стартовом составе сборной Украины есть несколько изменений. Место в воротах занял Трубин. На позиции левого защитника вышел Михайличенко. А в центре защиты в паре с Матвиенко сыграет Бондарь. Справа – Караваев.

За полузащиту будут отвечать лидеры команд Степаненко и Малиновский, которым будет помогать Пихаленок.

Мудрик в этом матче выйдет слева в полузащите. А справа будет действовать капитан команды Ярмоленко. Единственным нападающим будет Довбык.

Стартовые составы команд на игру