Рыжикова и Ткачук – в топ-6 Олимпиады в историческом забеге с барьерами для Украины
Источник:24 канал
На Олимпиаде-2020 были разыграны комплект наград в беге на 400 метров с барьерами. Две украинки завершили выступить в шестерке лучших.
Хороший результат от украинок
Сразу две украинки отобрались и в финальный забег – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Украинские бегуньи противостояли лучшей легкоатлетки мира на этой дистанции.
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Девушки ровно преодолели всю дистанцию и финишировали рядом в финальном протоколе – Рыжикова стала 5–й, а Ткачук – 6–я.Важно! Впервые в истории Олимпиад Украина будет иметь сразу двух представительниц в финале этой дисциплины.
Первых две позиции заняли американки. Олимпийской чемпионкой с мировым рекордом стала Сидни Маклафлин. Сразу за ее спиной расположила ее партнерша по сборной далай–ламы Муххамад. Тройку призеров замкнула представительница Нидерландов Фемке Бол.
Отметим, что украинка Ткачук завершила дистанцию с новым личным рекордом.
Призеры забега
1. Сидни Маклафлин – 51.46
2. Далайла Муххамад – 51.58
3. Фемке Бол – 52.03
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5. Анна Рыжикова (Украина) – 53.48
6. Виктория Ткачук – 53.79