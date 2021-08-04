Рыжикова и Ткачук – в топ-6 Олимпиады в историческом забеге с барьерами для Украины

На Олимпиаде-2020 были разыграны комплект наград в беге на 400 метров с барьерами. Две украинки завершили выступить в шестерке лучших.

Хороший результат от украинок

Сразу две украинки отобрались и в финальный забег – Анна Рыжикова и Виктория Ткачук. Украинские бегуньи противостояли лучшей легкоатлетки мира на этой дистанции.

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Девушки ровно преодолели всю дистанцию ​​и финишировали рядом в финальном протоколе – Рыжикова стала 5–й, а Ткачук – 6–я.

Впервые в истории Олимпиад Украина будет иметь сразу двух представительниц в финале этой дисциплины.

Первых две позиции заняли американки. Олимпийской чемпионкой с мировым рекордом стала Сидни Маклафлин. Сразу за ее спиной расположила ее партнерша по сборной далай–ламы Муххамад. Тройку призеров замкнула представительница Нидерландов Фемке Бол.

Отметим, что украинка Ткачук завершила дистанцию ​​с новым личным рекордом.

Призеры забега

1. Сидни Маклафлин – 51.46

2. Далайла Муххамад – 51.58

3. Фемке Бол – 52.03

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5. Анна Рыжикова (Украина) – 53.48

6. Виктория Ткачук – 53.79