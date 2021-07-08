За боротьбу у чвертьфінал турніру юнацька збірна Аргентини боролася з однолітками з Туреччини.

До теми Фінал НБА: хто стане чемпіоном та чим цей фінал унікальний

Перша чверть матчу закінчилася внічию 18:18. У другій чверті аргентинці вийшли вперед. тож на перерву пішли, маючи +9 в активі (38:29).

Однак турки не здалися, і в третій чверті вирівняли рахунок. А в четвертій вже були попереду. Хоча відрив був не надто значний.

Справжня драма розгорілася на останніх секундах матчу. За 8,2 секунди до кінця гри аргентинці реалізовують кидок з під кільця, виходять вперед в рахунку 73:72. Турки беруть тайм-аут, а після цього проводять атаку. Вона закінчується фолом, а відтак і двома штрафними. Обидві спроби з лінії видалися вдалими. І тепер вже Туреччина була попереду в рахунку. А до фінальної сирени залишалося трохи більше, аніж три секунди.

І тоді гру у свої руки взяв захисник Гонсало Корбалан. Отримавши пас від партнера, він зробив ривок до кільця суперника, після чого зробив кидок. М'яч влетів у кільце з фінальною сиреною (в баскетболі таке попадання називається баззер-біттер), принісши перемогу збірній Аргентини 76:74.

Відеоогляд матчу Аргентина – Туреччина

момент з Корбаланом з 10:22