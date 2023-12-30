"Никакой проблемы не вижу": Милевский сделал скандальное заявление по русскому языку
Источник:твич Артема Милевского
Легенда Динамо начал собирать деньги на помощь военным благодаря своей медийности. Впрочем, не мешает ему делать контраверсионные высказывания, в частности, по языковому вопросу.
Эксигровщик Динамо и сборной Украины Артем Милевский нашел себя в новой роли. Уроженец Беларуси начал делать футбольные стримы на ресурсе Twitch.
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Милевский отстаивает русский язык
Сегодня, 30 декабря, Артём провел первый эфир, в котором он со своим другом играли в видеоигры FIFA и PES. Во время стрима Милевский собирал донаты.
20% экс-футболист пообещал отправить на помощь нуждающимся в протезировании военным Superhumans. Впрочем, даже на таком благотворительном стриме Миля не смог не попасть в скандал. Бывший нападающий неоднозначно высказался по поводу языкового вопроса в Украине.
У нас не было украинской школы, мы всегда тренировались. Не было времени учить украинский язык. Тем более все говорили по-русски. Не считаю, что это так важно сейчас говорить по-украински. Нужно иметь свою позицию. И многие воюющие военные говорят по-русски. Никакой проблемы в этом я не вижу. И вообще я – белорус, мы говорили всегда по-русски. Поэтому не считаю, что это чисто язык важный,
– заявил Милевский.
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Ранее близкий друг Артема и экспортер по Динамо Александр Алиев также резко высказался об украинском языке. Он заявил, что всегда будет общаться на русском и не видит в этом проблемы.
Что известно о проблемах Артема Милевского
- после начала полномасштабной войны Миля исчез из инфопространства
- первые появления Артема на фото испугали фанатов, ведь эксфутболист ощутимо набрал вес и имел все признаки алкогольного опьянения
- летом 2023-го Милевский начал рекламировать в инстаграмме сомнительных капперов
- уроженец Беларуси всячески отказывался от помощи в лечении алкогольной зависимости
- в конце концов Артему удалось госпитализировать, а его лечение оплатил президент Динамо Игорь Суркис
- позже Александр Алиев признавался, что состояние Милевского было критическим, а также, что он побывал в коме
- отметим, что Милевский выступал за Динамо с 2002 по 2013 годы.
- в 278 матчах Артем забил 87 голов, четыре раза становился чемпионом Украины и выигрывал бомбардирскую гонку УПЛ
- также на его счету 8 голов в 50 матчах за сборную Украины