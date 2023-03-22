"Там такая попа, что не промажешь": Малиновскому досталось на тренировке сборной – видео

Полузащитник сборной Украины получил по достоинству на тренировке главной команды страны. Руслан Малиновский больно отбыл наказание.

Азартность игроков сборной Украины вылезла некоторым футболистам боком. В частности, за это поплатился Руслан Малиновский, пишет 24 Канал.

Достойно внимания На выезде без поражений: история стартовых матчей сборной Украины в отборах к Евро

Положительная атмосфера в команде

Атакующий полузащитник "сине-желтых" буквально подставил под удар свою пятую точку. Игроки национальной команды решили развлечься и сыграть игру, в которой лузеры становятся "под расстрел" мячом. Артем Бондаренко мощным ударом попал по ягодицам Руслана Малиновского, которого изрядно пригрело от мощного удара. Полузащитник Марселя криком продемонстрировал уровень боли, причиненный ему юным "горняком". Один из игроков сборной также удачно посмеялся над Русланом, подчеркнув удар Бондаренко.

Там такая попа, что по ней сложно не попасть,

– сказал сборник.

Также точным ударом отличился и Тарас Степаненко, поразивший менее сильной пушкой своего партнера по команде Георгия Судакова, однако юный игрок Шахтера безэмоционально отреагировал на выстрел капитана "горняков".

Видео остроумного инцидента (08:45):

Напомним, что сборная Украины готовится к сложному поединку против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024. "Сине-желтым" только однажды за всю историю встреч удалось одолеть команду "трех львов". Матч украинцев с коллективом из "Туманного Альбиона" состоится 26 марта.