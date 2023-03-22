Азартність гравців збірної України вилізла деяким футболістам боком. Зокрема, за це поплатився Руслан Маліновський, пише 24 Канал.

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Позитивна атмосфера в команді

Атакувальний півзахисник "синьо-жовтих" буквально підставив під удар свою п'яту точку. Гравці національної команди вирішили розважитись та зіграти гру, в якій лузери стають "під розстріл" м'ячем. Артем Бондаренко потужним ударом влучив по сідницях Руслана Маліновського, якого добряче припекло від потужного удару. Півзахисник Марселя криком продемонстрував рівень болі, який завдав йому юний "гірник". Один з гравців збірної також вдало покепкував з Руслана, підкресливши удар Бондаренка.

Там така попа, що по ній складно не влучити,

– сказав збірник.

Також влучним ударом відзначився і Тарас Степаненко, який вразив менш сильною гарматою свого партнера по команді Георгія Судакова, проте юний гравець Шахтаря беземоційно відреагував на постріл капітана "гірників".

Відео дотепного інциденту (08:45):

Нагадаємо, що збірна України готується до складного поєдинку проти збірної Англії в рамках відбору до Євро-2024. "Синьо-жовтим" тільки одного разу за усю історію зустрічей вдалось здолати команду "трьох левів". Матч українців з колективом з "Туманного Альбіона" відбудеться 26-го березня.