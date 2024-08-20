Ротань назвал трех молодых игроков, которые уже готовы играть за сборную Украины

В начале сентября сборная Украины по футболу начнет свое выступление в новом розыгрыше Лиги наций. Ожидается, что в списке вызванных игроков могут появиться новые имена.

Главный тренер Александрии Руслан Ротань поделился мыслями, кто из молодых футболистов заслужил на вызов в первую команду страны. Он долгое время работал с молодежной сборной и руководил олимпийской на Играх-2024 в Париже, поэтому выбирал из игроков, которых хорошо знает.

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Кого выделил Ротань

42-летнего специалиста попросили выбрать трех футболистов, которые еще не вызывались в главную национальную команду. Его выбор остановился на двух защитниках и одном полузащитнике.

Это, пожалуй, 100% Сикан. Я считаю, что он готов к национальной сборной. Это Рубчинский. Думаю, еще Батагов. Сикан уже вызывался? Тогда я порекомендовал бы Вивчаренко,

- сказал Ротань.

Напомним, что осенью сборная Украины будет участвовать в Лиге наций, где попала в одну группу с Албанией, Чехией и Грузией.

В сентябре "сине-желтые" проведут два поединка – с Албанией (7 сентября) и Чехией (10 сентября). Заявка на эти поединки должна быть объявлена уже в ближайшее время.