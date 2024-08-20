Головний тренер Олександрії Руслан Ротань поділився думками, хто з молодих футболістів заслужив на виклик до першої команди країни. Він тривалий час працював з молодіжною збірною та керував олімпійською на Іграх-2024 у Парижі, тож обирав із гравців, яких добре знає.

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Кого виділив Ротань

42-річного фахівця попросили обрати трьох футболістів, які ще не викликалися у головну національну команду. Його вибір зупинився на двох захисниках та одному півзахиснику.

Це, мабуть, 100% Сікан. Я вважаю, що він готовий до національної збірної. Це Рубчинський. Думаю, ще Батагов. Сікан уже викликався? Тоді я порекомендував би Вівчаренка,

— сказав Ротань.

Нагадаємо, що восени збірна України буде брати участь у Лізі націй, де потрапила в одну групу з Албанією, Чехією та Грузією.

У вересні "синьо-жовті" проведуть два поєдинки – з Албанією (7 вересня) та Чехією (10 вересня). Заявка на ці поєдинки має бути оголошена вже найближчим часом.