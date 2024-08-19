Шахтер не отпустил Георгия Судакова на Олимпиаду-2024 по просьбе Руслана Ротаня. После Евро-2024 футболист остался в расположении команды.

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Реакция Судакова на недопуск к Олимпиаде

Жена футболиста отметила, что Георгий очень хотел поехать на турнир и надеялся, что его отпустят.

Он очень расстроился, когда его не отпустили. Я не знаю, почему его не отпустили. Наверняка был нужен команде, чтобы готовиться к новому сезону. Если бы он поехал на Олимпийские игры, то я думаю, что Украина бы 100% выиграла футбольный турнир,

– рассказала Елизавета.

Напомним, что молодежная сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2024 еще на групповом этапе. Подопечные Руслана Ротаня проиграли Ираку (2:1), победили Марокко (2:1) и уступили Аргентине (2:0).