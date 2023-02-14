"На 99% выведет сборную на Англию": известен наиболее вероятный вариант тренера главной команды

Сборная Украины получит свое коуча на поединки квалификации к Евро-2024. Однако тренер будет возглавлять команду только очень короткий срок.

Руслан Ротань временно возглавит сборную Украины, а именно на матч против сборной Англии. Кандидатуру тренера Александрии утвердил будущий наставник "сине-желтых". 24 канал.

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Можно временно расслабиться

Несколько украинских инсайдеров уверяют в правдивости этой информации. Журналисты считают, что Ротань станет исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины по пожеланиям Сергея Реброва, которого сам Павелко назвал следующим главой "сине-желтых". Руслан Ротань имеет определенные преимущества, которые помогут ему умело управлять главной командой страны.

Я так понимаю, что на 99% в Англию сборную Украины поведет Руслан Ротань в статусе исполняющего обязанности главного тренера национальной сборной Украины. Это решение, которое на данном этапе очень живо обсуждается. И всю подготовительную работу будет помогать Ротаню проводить как раз тренерский штаб, который будет дальше работать с Сергеем Ребровым. Почему Ротань? Потому что многих футболистов он знает еще по игровой карьере и их качествам. Плюс к тому он с несколькими футболистами выходил на футбольное поле. Вот это решение сейчас есть,

– рассказал Игорь Цыганик в программе "Цыганик Live".

Также журналисты уверяют, что Ротань станет исполняющим обязанности еще до конца февраля. Поэтому сборная Украины может с облегчением выдохнуть хотя бы на первый отборочный поединок к Евро-2024.

Я так понимаю, что у национальной сборной Украины уже есть тренер на мартовские матчи. Точнее, исполняющий обязанности главного тренера. Меня две информации заинтересовали в этом аспекте. Первая – телефонный разговор с информированным человеком и брошенная фраза: "Чего ты паришься? До конца февраля будет тренер". И вторая – та, которая вышла в публичной плоскости от украинского Фабрицио Романо, Игоря Бурбаса. Он написал, что и. главного тренера по подаче Сергея Реброва будет Руслан Ротань,

– рассказал Виктор Вацко в программе "Вацко on air".

что Павелко контактировал с наставником полтавской Ворсклы Виттором Скрипником относительно его возможного назначения на пост главного тренера сборной Украины.

Напомним, что сборная Украины попала в отборочную группу к Евро-2024 вместе со сборными Англии, Италии, Северной Македонии и Мальты. Свой первый поединок "сине-желтые" проведут против "трех львов" уже 26 марта на переполненном Уэмбли.