Уже через полтора месяца сборная Украины по футболу начнет свой путь на Евро-2024. "Сине-желтые" попали в группу в Италию, Англию, Северную Македонию и Мальту.

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В конце 2021 команда осталась без тренера, поскольку УАФ решила не продлевать контракт с Александром Петраковым. Главным кандидатом на пост коуча сборной является Сергей Ребров, ныне тренирующий Аль-Айн из ОАЭ.

Кто возглавит сборную против Англии

Его контракт с аравийским клубом рассчитан до июня этого года, поэтому начать отбор со сборной он вряд ли сможет. Впрочем, есть вариант, что именно Сергей Станиславович возглавит команду и об этом станет известно в конце февраля. Об этом сообщил Игорь Бурбас.

Главного тренера сборная Украины получит в конце февраля. В это время Сергей Ребров будет решать вопрос в Аль Айне. Есть вариант, что пока в чемпионате ОАЭ будет месячная пауза, его отпустят на два мартовских матча сборной. Если в Эмиратах упрутся, то Ребров будет формировать штаб, который повезет команду на Туманный Альбион. Одним из вариантов и. главного есть Руслан Ротань, блестяще проявляющий себя в молодежке. Но это не значит, что впоследствии он войдет в тренерский штаб Реброва. Этого как раз не будет. В любом случае временную замену Реброву согласовывает сам Ребров. Опять же, это только в случае необходимости, если никак не сложится у него самого,

– сообщил журналист в своем телеграмм-канале.

Планы сборной Украины в марте

Напомним, что 23 марта сборная Украины должна провести товарищескую игру с Брентфордом. А уже 26-го числа ее ожидает гостевой поединок квалификации ЧЕ-2024 против Англии.

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Напрямую на Евро выйдут две лучшие команды группы. Если Украина не сможет запрыгнуть выше третьей позиции, у нее будет возможность пройти через плей-офф Лиги наций.

Интересно знать. В прошлом сезоне Сергей Ребров привел Аль-Айн к победе в чемпионате ОАЭ. В этом сезоне команда занимает пятое место после 15-ти туров. Отставание от лидера Аль-Шарджи составляет 6 баллов при игре в запасе для подопечных Реброва.