Президент Александрии собрал собрание после поражения от Кривбасса: будет ли увольнение Ротаня

Очередной тур УПЛ принес Александрии выездное поражение от Кривбасса Юрия Вернидуба. После поединка в Александрии было собрание по судьбе Руслана Ротаня во главе команды.

Поединок 23 тура УПЛ закончился со счетом 2:1 в пользу Кривбасса. Единственный гол в составе Александрии забил на второй компенсированной до матча минуте Денис Мирошниченко. В составе хозяев забивали Тимур Стецьков и Артур Микитишин.

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Александрия второй раз в последних четырех матчах потеряла очки. Последний раз подопечные Руслана Ротаня побеждали еще 1 апреля, когда дома сенсационно разгромила Ворсклу 3:0. После этого были ничьи с Черноморцем (1:1) и Металлистом 1925 года, Ингульцем (оба по 0:0).

Такие результаты не слишком радуют руководство Александрии, которое собрало собрание после фиаско от Кривбасса, которым руководил сам президент клуба Сергей Кузьменко. На совещании присутствовали тренерский штаб и лидеры команды.

Пока боссы Александрии верят в профессионализм Ротаня, поэтому Руслан Петрович сохранит под собой кресло главного тренера футбольного клуба.

Об этом рассказал журналист Михаил Спиваковский.

По моей информации, президент достаточно корректно задал вопрос: а почему у нас такая игривая, что не хватает остроты, агрессии? Осенью игра была другой. Вопрос был задан тренерскому штабу и футболистам. Но доверие к тренерскому составу есть. В клубе понимают, что этот проект не на месяц и не на полгода. Я абсолютно уверен, что у Ротани и его состава по крайней мере время до конца календарного года. Но если Александрия не выйдет в еврокубки, это будет серьезный удар по амбициям клуба,

– рассказал журналист.

Александрия после 22-х сыгранных поединков занимает высокое 5-е место, дающее шанс сыграть в следующем сезоне в еврокубках. Но с такими результатами команда Ротаня скоро может пролететь мимо этих еврокубков. Пока клуб находится в зоне отборочных матчей Лиги конференций, имея в своем активе 34 балла.

Отставание от четвертого Динамо составляет 10 очков. Превосходство над шестым Кривбассом уже составляет всего 3 пункта, а это цена одной победы.

Напомним, что Ротань возглавил Александрию в декабре 2022 года. Руслан Петрович работает сразу на трех фронтах – Александрии, сборной Украины U-21 и главной команде страны (до 30 июня 2023).

У наставника есть контракт с футбольным клубом до конца июня 2025 года. Во главе команды провел уже 9 матчей, в которых его подопечные только одну победу при одном поражении. За это команду Ротаня можно назвать самой дружной командой – 7 мировой.

К слову. В следующем матче Александрия сыграет на выезде против аутсайдера УПЛ Львова (3 мая).