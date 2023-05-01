Поєдинок 23-го туру УПЛ закінчився з рахунком 2:1 на користь Кривбаса. Єдиний гол у складі Олександрії забив на другій компенсованій до матчу хвилині Денис Мірошниченко. Натомість у складі господарів забивали Тимур Стецьков та Артур Микитишин.

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Олександрія вдруге в останніх чотирьох матчах загубила очки. Востаннє підопічні Руслана Ротаня перемагали ще 1 квітня, коли вдома сенсаційно розгромила Ворсклу 3:0. Після цього були нічиї з Чорноморцем (1:1) та Металістом 1925, Інгульцем (обидва по 0:0).

Такі результати не надто тішать керівництво Олександрії, яке зібрало збори після фіаско від Кривбаса, якими керував сам президент клубу Сергій Кузьменко. На нараді були присутні тренерський штаб та лідери команди.

Наразі боси Олександрії вірять у професіоналізм Ротаня, тому Руслан Петрович збереже під собою крісло головного тренера футбольного клубу.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський.

За моєю інформацією, президент досить коректно поставив запитання: а чому у нас така грацікава, що не вистачає гостроти, агресії? Восени гра була іншою. Питання було поставлене тренерському штабу та футболістам. Але довіра до тренерського складу є. У клубі розуміють, що це проєкт не на місяць й не на пів року. Я абсолютно впевнений, що Ротань та його склад мають принаймні час до кінця календарного року. Але якщо Олександрія не вийде до єврокубків, це буде серйозний удар по амбіціях клубу,

– розповів журналіст.

Олександрія після 22-х зіграних поєдинків посідає високе 5-те місце, яке дає шанс зіграти у наступному сезоні в єврокубках. Але з такими результатами команда Ротаня скоро може пролетіти повз ці єврокубки. Наразі клуб перебуває у зоні відбіркових матчів Ліги конференцій, маючи у своєму активі 34 бали.

Відставання від четвертого Динамо складає аж 10 очок. Перевага над шостим Кривбасом вже складає лише 3 пункти, а це ціна однієї перемоги.

Нагадаємо, що Ротань очолив Олександрію у грудні 2022 року. Руслан Петрович працює одразу на трьох фронтах – Олександрії, збірній України U-21 та головній команді країни (до 30 червня 2023-го).

У наставника є контракт із футбольним клубом до кінця червня 2025 року. На чолі команди провів вже 9 матчів, у яких його підопічні лише одну перемогу при одній поразці. За те команду Ротаня можна назвати найбільш дружною командою – 7 мировим.

До слова. У наступному матчі Олександрія зіграє на виїзді проти аутсайдера УПЛ Львова (3 травня).