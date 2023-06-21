Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги первого поединка на Евро-2023. "Сине-желтые" довольно уверенно победили основных конкурентов со счетом 2:0.

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Заслужили результат на сто процентов

Руслан Ротань не смог привлечь нескольких игроков национальной сборной, только прибывших в "молодежку". Однако команда сумела добыть результат благодаря характеру и самоотдаче.

Эмоции и переживания присутствовали сегодня. До первого нашего гола качество игры нас полностью удовлетворяло. Погода также внесла коррективы – было жарко. Мы благодарим ребят за самоотдачу, характер. Мы были настоящей командой, хотели получить результат и заслужили его на сто процентов. Мы благодарим ВСУ за то, что они стоят за нас, за то, что у нас есть возможность играть и радовать победами,

– сказал Ротань.

Загадочный соперник

В преддверии Евро-2023 сборная Хорватии сменила главного тренера. Однако это мало повлияло на игру балканской команды.

Хорваты были в определенной степени загадкой, потому что в них пришел новый тренер, было трудно спрогнозировать их действия. Но мы справились, раскусили замысел соперника. Мы понимали, что балканцы будут закрывать нам середину поля. Но мы смотрим на нашу игру, ее улучшение. Хочу сказать, что мне очень понравились первые 30 минут в нашем исполнении. Во втором тайме мы перестроились по счету. Понимали, что хорваты пойдут вперед. Когда забили второй гол, у нас появились очень хорошие контратаки, в которых мы могли отличиться еще. Хорваты выглядели достойно. Очень сильные индивидуальности. Соперник создал моменты, которые мы должны проанализировать,

– отметил Руслан Петрович.

Румыны получат тотальную поддержку трибун

Следующий матч подопечные Ротаня сыграют против одного из хозяев чемпионата – сборной Румынии. Соперник получит колоссальную поддержку трибун.

Что касается сборной Румынии, то эта команда стремится играть в футбол, так же, как и мы, стремится атаковать. Мы будем играть на выезде при тотальной поддержке у соперника, будет полный стадион, аншлаг. Эмоционально будет тяжелый матч, нужно как можно лучше восстановиться. Но все же нам нужно думать о своей игре. Я считаю, что это будет достойный поединок двух команд,

– резюмировал Ротань.

Трубин сыграл, несмотря на большую нагрузку

Вратарь "молодежки" Анатолий Трубин очень помог команде, сохранив ворота "сухими". Уверенность голкипера передалась полевым игрокам.

Трубин сыграл три матча за сборную. Но он дает нам надежность в плане выхода из обороны, лучше понимает наши требования к вратарям. Все три наших голкипера имеют высокое мастерство, можно было ставить любого из них. Но в этом матче нам требовались надежность, концентрация, покой. В целом, так оно и получилось,

– рассказал наставник "молодежки".

Турнирное положение

После победы над хорватами сборная Украины набрала 3 очка и занимает второе место в группе В. Фавориты квартета испанцы в первом матче на Евро-2023 одержали победу над Румынией 3:0 и захватили лидерство.