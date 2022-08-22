Пушка на прощание: Малиновский эффектно забил в ворота Милана – видео гола
Украинский полузащитник впервые отличился в этом сезоне и подарил Аталанте ничью в сражении с чемпионом страны. Возможно, это был последний матч Руслана за клуб из Бергамо.
Аталанта – Милан 1:1
Голы: Малиновский, 29 – Беннасер, 69.
Вчера, 21 августа, в Серии А состоялся центральный матч 2-го тура. В нем встретились Аталанта Руслана Малиновского и действующий чемпион Италии Милан, пишет 24 канал.
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Одним из ключевых вопросов было появление на поле Руслана Малиновского. Уже долгое время СМИ сватают украинца в другой клуб, а тренер даже намекает на его будущий уход.
В первом туре хавбек вышел только на замену и смог записать на свой счет ассист. А в игре против Милана Руслан появился в старте и полностью оправдал надежды Гасперини.
В середине первого тайма Малиновский разогнал атаку хозяев, после чего получил мяч на входе в штрафную от Меле. Украинец решил бить взлета и мяч не без помощи рикошета оказался в воротах Милана.
Как Малиновский забивал Милану:
Впрочем, победу бергамаски не удержали. Уже в середине второго тайма напор "росонерри" принес успех. После суеты в площадке Аталанта скорее других сориентировался Беннасер. Мяч от стойки залетел в ворота.
Итоговые 1:1 покидают команды на 3-4 местах. До Наполи и Интера два балла. Среди лидеров чемпионата сегодня могут оказаться Рома и Ювентус, если победят Кремонезе и Сампдорию соответственно.
Успехи Малиновского в Серии А
Руслан перешел в Аталанту в 2019 году из Генка. Сумма трансфера составила 13,7 миллиона евро. За три сезона украинец провел 130 матчей и забил 33 гола, отдав 26 ассистам.
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Трофеев Малиновский не добывал, но дважды выигрывал бронзу Серии А. А в сезоне 2020/2021 хавбек стал лучшим ассистентом чемпионата Италии, отдав 12 результативных передач.Любопытно! К Малиновскому уже проявляют интерес несколько клубов из других топ-лиг. Чаще всего в СМИ уплывали Ноттингем Форест, Тоттенхэм, Марсель и Ньюкасл.