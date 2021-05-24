Руслан Малиновский стал лучшим ассистентом чемпионата Италии

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отдал наибольшее количество результативных пасов в чемпионате Италии в сезоне 2020/2021. На его счету 11 ассистов.

Малиновский стал единственный в этом сезоне чемпионата Италии, кто отдал 11 результативных передач. Его главные конкуренты остановились на отметке в 10 ассистов. Среди них Генрих Мхитарян (Рома), Петр Зелински (Наполи), Родриго Де Пауль (Удинезе) и Дуван Сапата (Аталанта).

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При этом Малиновскому не засчитали один результативный пас в матче против Беневенто, когда отличился Муриэль. Но даже это не помешало ему стать лучшим ассистентом в Италии.

Кроме того, в этом сезоне за 35 матчей чемпионата Малиновский сумел отличиться 8 раз.

Особенно эффектно Малиновский провел концовку сезона в чемпионате Италии, где в десяти матчах подряд не покидал поле без результативного действия – гола или паса. Это началось в 28 туре, и прервалось лишь в последнем матче чемпионата против Милана.