В этом сезоне Кейн отличился 23 голами в ворота соперника. Еще 14 раз он ассистировал партнерам.

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Победить в гонке бомбардиров Кейну удалось в последнем матче против Лестера, когда он забил в ворота Лестера. Этот гол позволил нападающему обойти Салаха из Ливерпуля, у которого 22 гола.

Кроме того, в матче против Лестера Кейн отдал результативный пас на Бейла. Это был 14-й ассист для нападающего в этом сезоне АПЛ.

Стоит добавить, что хорошую пару для Кейна в этом сезоне по количеству голов и результативных пасов составил еще один игрок "шпор" Сон Хин Мин – 17 голов и 10 результативных пасов.

Последний раз в АПЛ один игрок становился лучшим бомбардиром и ассистентом в сезоне 1993/1994 – Эшли Коул из Ньюкасла забил 34 гола и отдал 13 результативных передач.