Руслан Малиновский приобрел для украинских защитников военный грузовик в Италии
Источник:Владимир Парасюк
Футболист Руслан Малиновский поддерживает украинских военных. Именно за средства спортсмена был приобретен военный грузовик в Италии.
Информацию о покупке грузовика для украинских военных сообщил Владимир Парасюк – бывший народный депутат, а теперь военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Он выложил сторис в инстаграм, где рассказал эту историю. Руслан Малиновский сделал ее репост себе.
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В целом волонтерам удалось собрать деньги и приобрести грузовик и трал для перевозки, а также военный грузовик и пожарную машину.
Военный грузовик, который для украинских военных купил Руслан Малиновский
Деньги на грузовик Iveco дал именно Руслан Малиновский. Во сколько обошлась ее покупка – не указано.