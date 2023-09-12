Около двух тысяч украинских болельщиков посетят поединок в Милане. Перед поединком в расположение сборной Украины прибыл неожиданный гость.

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Неожиданный гость в лагере "сине-желтых"

Поздороваться и поддержать ребят приехал Руслан Малиновский, которого Сергей Реброва не вызвал на сентябрьские матчи сборной по отбору на Евро-2024.

Руслан прибыл в гостиницу "сине-желтых" в хорошем настроении и сразу успел перекинуться несколькими словами с Сергеем Сидорчуком, недавно перебравшимся из киевского Динамо в бельгийское Вестерло.

Также Малиновский похвалил ребят за игру против Англии, в которой "сине-желтые" получили один балл, расписав мировую во Вроцлаве 1:1. Единственный гол в составе украинской сборной забил Александр Зинченко.

"Наши – молодцы. Великолепная игра и отличный результат", – ответил Руслан.

Невызов Малиновского на сентябрьский цикл матчей сборной не стал большим удивлением. На старте нового сезона Руслан не получал игровую практику во французском Марселе, а 19 августа был арендован итальянским Дженоа. Поэтому полузащитнику дали время, чтобы набрать форму.

Болельщики будут ждать Малиновского уже в поединках Украины, которые состоятся в октябре 2023 года.

Обратите внимание! Матч Италия – Украина стартует 12 сентября в 21:45. Команда Сергея Реброва сделает все, впервые в истории одержать победу над "Скуадро адзуррой".