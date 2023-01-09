Трансфер на пороге: Руслан Малиновский уже прибыл в Марсель
Источник:RMC Sport
Сага с трансфером Руслана Малиновского играет свой последний аккорд. Украинский полузащитник прибыл в Марсель, чтобы дооформить свой переход.
Руслан Малиновский близится к переходу в Марсель. Игроку осталось пройти медосмотр и подписать контракт с французским клубом.
Достойно внимания Тренер Аталанты подтвердил переговоры с Марселем и сделал признание Малиновского.
Руслан Малиновский должен пройти медобследование в Марселе утром. После успешного прохождения этой процедуры украинский полузащитник днем подпишет полноценный контракт до 2027 года. Ранее сообщалось, что Малиновский присоединится к Марселю на правах аренды с последующим правом выкупа за 10 плюс три миллиона евро. 10-го января Руслан уже проведет свою первую тренировку с командой, а представят игрока печати уже на неделе.
Позиция атакующего полузащитника в Марселе
- Французский клуб недавно распрощался с Жерсоном, перешедший в бразильский Фламенго. Также своим переходом игрок уволил восьмой номер в команде, который любит Руслан.
- Также у французского клуба травмирован марокканец Амин Харит, повредивший колено.
- Марсель нуждается в трансфере Малиновского, который в состоянии не только подменить отсутствующих игроков, но и добавить команде новое.