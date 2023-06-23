Марсель выкупил контракт Малиновского у Аталанты, – Transfermarkt

Руслан Малиновский сделал все, чтобы хорошо зарекомендовать себя перед руководством и тренерским штабом Марселя. Французский клуб решил сберечь украинского полузащитника.

Арендное соглашение Руслана Малиновского с Марселем истекает 30 июня 2023 года. Однако, по данным портала, украинец останется играть во Франции.

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Ждем подтверждения "провансальцев"

1 июля 2023 года Малиновский станет полноценным футболистом "провансальцев". В Марселе остались довольны игрой Руслана, поэтому решили выкупить контракт принадлежащего итальянской Аталанте украинца (до 30 июня 2025 года).

Сообщается, что Аталанта заработала на трансфере Малиновского 10 миллионов евро. Хотя трансферная стоимость украинского полузащитника составляет 18 миллионов евро.

Пока французский клуб никак не отреагировал на такую информацию Transfermarkt. Ранее Малиновский своими интервью намекал на то, что вроде бы продолжит выступать во французской Лиге 1.

Еще по ходу сезона была схожая информация. Тогда сообщалось, что Малиновский заключит контракт с французами к лету 2026 года.

Интересно, что под вопросом остается тот, кто будет руководить командой в новом сезоне. Ведь Игорь Тудор объявил о своем намерении покинуть Марсель.

Что известно о выступлениях Малиновского в Марселе