Я сделал все, чтобы вернуться в сборную, – Малиновский поделился эмоциями после забитого гола

В пятницу, 24 мая, Руслан Малиновский отметился забитым голом за Дженоа. Украинец прокомментировал свое достижение.

Руслан Малиновский помог своей команде одержать победу в матче против Болоньи. На 13 минуте хавбек откликнулся на пас и нанес бильярдный удар в дальний угол.

Читайте также Кому достанется трофей: что будет, если Довбик и Сорлот забьют одинаковое количество голов

Эмоции Малиновского от забитого мяча

Украинец отметил, что очень счастлив, однако имел переживания после травмы.

Много положительных эмоций в этот вечер. Я немного боялся после травмы, но все равно работал. Впрочем, мне немного не хватало в физической форме, однако я рад победе и благодарен болельщикам Дженоа,

– рассказал Малиновский.

Он в частности сказал, что команда играла на победу, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице и думает, что тренер будет доволен, поскольку он их очень мотивировал перед матчем. Также украинец поделился мыслями относительно своего участия на Евро-2024.

Я вдохновлен. Сделал все, чтобы вернуться в сборную Украины. Играть на чемпионате Европы – это прекрасно. Я отдохну пару дней, а потом вернусь к работе,

– добавил Руслан.

В сезоне-2023/2024 Руслан Малиновский сыграл за Дженоа 30 матчей, в которых забил 4 гола и отдал две результативные передачи.

Дженоа завершило выступления в Серии А на 11-й позиции. Команда заработала 49 баллов.