Я сделал все, чтобы вернуться в сборную, – Малиновский поделился эмоциями после забитого гола
Источник:Tuttomercatoweb
В пятницу, 24 мая, Руслан Малиновский отметился забитым голом за Дженоа. Украинец прокомментировал свое достижение.
Руслан Малиновский помог своей команде одержать победу в матче против Болоньи. На 13 минуте хавбек откликнулся на пас и нанес бильярдный удар в дальний угол.
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Эмоции Малиновского от забитого мяча
Украинец отметил, что очень счастлив, однако имел переживания после травмы.
Много положительных эмоций в этот вечер. Я немного боялся после травмы, но все равно работал. Впрочем, мне немного не хватало в физической форме, однако я рад победе и благодарен болельщикам Дженоа,
– рассказал Малиновский.
Он в частности сказал, что команда играла на победу, чтобы подняться как можно выше в турнирной таблице и думает, что тренер будет доволен, поскольку он их очень мотивировал перед матчем. Также украинец поделился мыслями относительно своего участия на Евро-2024.
Я вдохновлен. Сделал все, чтобы вернуться в сборную Украины. Играть на чемпионате Европы – это прекрасно. Я отдохну пару дней, а потом вернусь к работе,
– добавил Руслан.
Дженоа завершило выступления в Серии А на 11-й позиции. Команда заработала 49 баллов.