Руслан Маліновський допоміг своїй команді здобути перемогу в матчі проти Болоньї. На 13 хвилині хавбек відгукнувся на пас та завдав більярдного удару у дальній кут.

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Емоції Маліновського від забитого м'яча

Українець зазначив, що дуже щасливий, проте мав переживання після травми.

Багато позитивних емоцій цього вечора. Я трохи боявся після травми, але все одно працював. Утім, мені трохи не вистачало у фізичній формі, проте я радий перемозі та вдячний уболівальникам Дженоа,

– розповів Маліновський.

Він зокрема сказав, що команда грала на перемогу, щоб піднятися якомога вище в турнірній таблиці і думає, що тренер буде задоволений, оскільки він їх дуже мотивував перед матчем. Також українець поділився думками щодо своєї участі на Євро-2024.

Я натхнений. Зробив усе, щоб повернутися до збірної України. Грати на чемпіонаті Європи – це прекрасно. Я відпочину пару днів, а потім повернуся до роботи,

– додав Руслан.

Довідка. У сезоні-2023/2024 Руслан Маліновський зіграв за Дженоа 30 матчів, у яких забив 4 гола і віддав дві результативні передачі.

Дженоа завершило виступи в Серії А на 11-й позиції. Команда заробила 49 балів.