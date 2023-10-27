Руслана прорвало: ассист Малиновского помог Дженоа одержать важную победу в Серии А – видео

Украинский полузащитник наконец-то отметился результативным действием за свой новый клуб. Правда, львиная судьба награды в голе лежит на исландце Альберте Гудмундссоне.

Дженоа – Салернитана 1:0

Гол: Гудмундссон, 35.

В чемпионате Италии начался 10 тур Серии А сезона 2023-2024. На пятницу был вынесен матч потенциальных борцов за выживание, Дженоа принимала Салернитану, пишет 24 канал.

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Этим летом к "грифонам" присоединился украинец Руслан Малиновский. Однако на старте сезона хавбек не поражал и иногда даже проводил всю игру на скамейке запасных.

Впрочем, на бой с Салернитаной тренер Альберто Джилардино доверил Руслану место в основе. На этот раз украинец был активен в первом тайме и отметился дебютным голевым действием в составе генуэзцев.

На 35 минуте Малиновский отдал ассист на Гудмундссона и исландец с дальней дистанции поразил ворота Очоа. В общей сложности украинец провел на поле 59 минут. На его счету ни одного удара по воротам соперника, 77% точность паса, четыре выигранных дуэли и желтая карточка.

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Дженоа же сумела удержать минимальную победу над остающимися на предпоследнем месте подопечными Филиппо Индзаги. Генуэзцы теперь имеют 11 очков в десяти играх и занимают 13 место.

Видеообзор матча Дженоа – Салернитана: