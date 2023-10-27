Дженоа – Салернітана 1:0

Гол: Гудмундссон, 35.

В чемпіонаті Італії розпочався 10 тур Серії А сезону 2023-2024. На п'ятницю був винесений матч потенційних борців за виживання, Дженоа приймала Салернітану, пише 24 канал.

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Цього літа до "грифонів" приєднався українець Руслан Маліновський. Однак на старті сезону хавбек не вражав та інколи навіть проводив всю гру на лаві запасних.

Втім на бій із Салернітаною тренер Альберто Джилардіно довірив Руслану місце в основі. Цього разу українець був активним у першому таймі та відзначився дебютною гольовою дією в склаі генуезців.

На 35 хвилині Маліновський віддав асист на Гудмундссона і ісландець з дальньої відстані вразив ворота Очоа. Загалом українець провів на полі 59 хвилин. На його рахунку жодного удару по воротах суперника, 77% точність пасу, чотири виграні дуелі та жовта картка.

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Дженоа ж зуміла втримати мінімальну перемогу над підопічними Філіппо Індзагі, котрі залишаються на передостанньому місці. Генуезці ж тепер мають 11 очок в десяти іграх та посідають 13 місце.

Відеоогляд матчу Дженоа – Салернітана: