Жозе Моуринью получил красную карточку на игре Серии А. Все потому, что наставник "волков" решил покривляться.

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Не все таланты нужны в футболе

Столичный итальянский коллектив в рамках 9-го тура встретился с Монцой. Рома вырвала минимальную победу над "бранциоли" на 90-й минуте встречи (1:0). Поэтому матч показался достаточно нервным для обоих коллективов. В частности, эмоции бушевали и на тренерском мостике. Поддался им главный наставник римского клуба Жозе Моуринью.

В компенсированное время представители Монцы выразили возмущение, что их команде вроде бы слишком долго дают мяч для вбрасывания аута. Португальский наставник решил стать лицом правосудия в напряженной ситуации, поэтому решил вступиться за персонал своего клуба.

Но вот маститый тренер сделал в присущем для себя стиле. Моуринью жестом указал соперника, что тем стоит меньше болтать, а впоследствии еще и покривлялся, продемонстрировав плач. Главный арбитр матча не оценил шоу португальца и вручил ему красную карточку.

Видео эпизода:

Почему меня удалили? Я не знаю. Я сделал два жеста в сторону скамьи соперников, но не использовал обидных слов. В прошлом году мы провели отличный матч в Монце, а после игры нас обидели добрые, но еще неопытные люди. Сегодня единственная скамья, которая показала прекрасное зрелище и оказывала давление на арбитра, была их,

– сказал Моуринью.

Стоит отметить, что Рома занимает 7-е место в Серии А, отставая от зоны Лиги конференций на 2 балла, а от Лиги чемпионов – на 3. В Лиге Европы у "волков" дела обстоят гораздо лучше, поскольку они выиграли две стартовые встречи, а именно против молдавского Шерифа (1:2) и швейцарского Серветта (4:0). Римлян еще предстоит встреча со Славией из Праги.