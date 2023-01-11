Малиновский готовится к дебюту: украинец попал в заявку на матч Лиги 1
Источник:Твиттер ФК Олимпик Марсель
Новичок Марселя Руслан Малиновский может дебютировать за свой новый клуб в ближайшем матче против Труа. Главный тренер французской команды включил хавбека в заявку на матч.
Только в понедельник, 9 января, Руслан Малиновский подписал контракт с Марселем, а уже через два дня полузащитник может дебютировать за новый клуб.
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Малиновского включили в заявку на матч с Труа
Украинский хавбек успел провести только одну тренировку, однако главный тренер Марселя Игор Тудор включил игрока в заявку на матч с Труа. Из-за большого количества травмированных и дисквалифицированных игроков хорватский специалист может дать возможность выйти на поле Малиновскому.
Вполне возможно, что Тудор выпустит Малиновского с первых минут матча, ведь в обойме тренера один атакующий хавбек – и это украинец.
Заявка Марселя на матч против Труа / twitter.com/OM_OfficielДостойно внимания! Матч 18 тура чемпионата Франции между Труа и Марселем состоится 11 января. Стартовый свисток арбитра раздастся в 22:00 по киевскому времени. После 17 матчей Труа занимает 11 строчку в таблице Лиги 1.
Напомним, что Малиновский уже выходил на поле в 2023 году. В поединка Серии А против Специи (2:2) Руслан сыграл 9 минут.