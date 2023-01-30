Малиновский извинился за объятия с россиянином Головиным после матча

Украинский футболист Руслан Малиновский прокомментировал свои объятия с российским футболистом Александром Головиным после матча чемпионата Франции.

Неприятный инцидент произошел в субботу, 28 января, когда Марсель украинца Малиновского принимал на собственном поле Монако, за который и выступает Головин. Оба футболиста вышли на этот матч с первых минут. А после матча в трансляцию попал момент объятий между игроками.

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Сначала Малиновский никак не реагировал на какие-либо комментарии по этому поводу. Его жена Роксана Малиновская решила вступиться за него. Но потом уже и сам футболист опубликовал свою версию событий. И попросил прощения за этот поступок.

"Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока Монако. Я понимаю, что лучше бы его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал", – написал Малиновский.

Хотя на видео с матча видно, что игрок не только обнялся с соперником, но сказал ему несколько слов.

Кроме того, в объяснении Руслана Малиновского не обошлось и без обиды на тех, кто писал ему оскорбительные комментарии.

"Я понимаю, как это важно для вас данный момент, но те образы и хейт за секундную вину по сравнению с тем, что мы делаем для украинцев с начала войны, вызывают у меня неприятные чувства и сомнения в вашей искренности, когда вы пишете мне слова поддержки. В индивидуальном спорте я даже не вышел бы играть против российского спортсмена, поскольку я полностью поддерживаю отстранение россиян от международных соревнований", – написал Руслан Малиновский.